Создам сайт, который будет радовать ваш глаз.
Немного о себе:Занимаюсь веб-разработкой сайтов.
Работал в компании и сейчас решил попробовать себя в сфере фриланса. Если будет нужно, могу отослать примеры своих работ.
Сотрудничество:
- Вкладываюсь в каждый сайт;
- С вас макет сайта , сверстаю любой (сам макеты не рисую);
- С меня гарантия выполнения этого сайта в срок;
- Работаю без предоплаты;
Исправляю ремарки БЕСПЛАТНО:
Если вы хотите поправить что-то в моей работе или есть какие-то замечания к выполненной работе, то могу исправить все что вы скажете. И это бесплатно.
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/ivan_shiryaev_brooo
Действие аккаунта приостановлено!