Ivan_shiryaev

Создам сайт, который будет радовать ваш глаз.

﻿Немного о себе:

Занимаюсь веб-разработкой сайтов.

Работал в компании и сейчас решил попробовать себя в сфере фриланса. Если будет нужно, могу отослать примеры своих работ.

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Сотрудничество:

Вкладываюсь в каждый сайт;

С вас макет сайта , сверстаю любой (сам макеты не рисую);

С меня гарантия выполнения этого сайта в срок;

Работаю без предоплаты;

Исправляю ремарки БЕСПЛАТНО:

Если вы хотите поправить что-то в моей работе или есть какие-то замечания к выполненной работе, то могу исправить все что вы скажете. И это бесплатно.

Связь со мной: