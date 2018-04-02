Продвижение в Instagram

Продвигаю аккаунты Instagram.

Что делаю?

- Определяем с Вами целевую аудиторию (ЦА)

- Оформляю шапку профиля: имя, описание, ник, аватарка

- Подбираю целевые хэштеги, геотеги, аккаунты с ЦА

- Подписываюсь по ЦА

- Поддерживаю активность в профиле

- Перехватываю активных подписчиков конкурентов

- Составляю контент-план

- Пишу посты

- Выкладываю посты

- Организую конкурсы, акции, взаимопиар

*При наличии рекламного бюджета договариваюсь о рекламе в городских пабликах и у блогеров

- Оформляю баннеры под рубрики

Возможен заказ отдельных услуг.

Более развёрнутую информацию сообщаю при личном общении.

Цены обговариваются в индивидуальном порядке.