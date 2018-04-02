Продвижение в Instagram
Продвигаю аккаунты Instagram.
Что делаю?
- Определяем с Вами целевую аудиторию (ЦА)
- Оформляю шапку профиля: имя, описание, ник, аватарка
- Подбираю целевые хэштеги, геотеги, аккаунты с ЦА
- Подписываюсь по ЦА
- Поддерживаю активность в профиле
- Перехватываю активных подписчиков конкурентов
- Составляю контент-план
- Пишу посты
- Выкладываю посты
- Организую конкурсы, акции, взаимопиар
*При наличии рекламного бюджета договариваюсь о рекламе в городских пабликах и у блогеров
- Оформляю баннеры под рубрики
Возможен заказ отдельных услуг.
Более развёрнутую информацию сообщаю при личном общении.
Цены обговариваются в индивидуальном порядке.
Действие аккаунта приостановлено!