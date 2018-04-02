Ivangri

Иван Ivangri

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Продвижение в Instagram

Продвигаю аккаунты Instagram.

Что делаю?

- Определяем с Вами целевую аудиторию (ЦА)

- Оформляю шапку профиля: имя, описание, ник, аватарка

- Подбираю целевые хэштеги, геотеги, аккаунты с ЦА

- Подписываюсь по ЦА 

- Поддерживаю активность в профиле 

- Перехватываю активных подписчиков конкурентов

- Составляю контент-план 

- Пишу посты 

- Выкладываю посты

- Организую конкурсы, акции, взаимопиар 

*При наличии рекламного бюджета договариваюсь о рекламе в городских пабликах и у блогеров 

- Оформляю баннеры под рубрики

Возможен заказ отдельных услуг. 

Более развёрнутую информацию сообщаю при личном общении.

Цены обговариваются в индивидуальном порядке.