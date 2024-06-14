Привет, друзья!
Работаю Ux/Ui дизайнером.
Мои отличительные навыки это работа с любыми графическими редакторами Photoshop, Figma, Xd, Illustration, After Effect Занимаюсь созданием дизайном для веб-сервисов, нарисую не очень сложные иллюстрации, разработаю логотипы, банеры, банеры для соцсетей. Опыт в работе не большой, но с каждым новым проектом, он только повышается.
Благодарен всем тем, кто со мной работал. Спасибо вам за понимание и реализацию своих идей. Ну а тем кто еще не работал со мной Добро пожаловать!
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Меня можно найти:
Вконтакте: https://vk.com/ivangulov
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031128360420
Instagram: https://www.instagram.com/ivan_gulov23/?hl=ru
Телеграм: https://t.me/GulovYurevich
Behance: https://триQточкаbehance.net/ivangulov50519
WhatsApp: 89290453393
Портфолио
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