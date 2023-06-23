IvannBurym

Ваш Фрілансер!

Вітаю Вас на своєму акаунті!

Отримую задоволення, коли допомагаю людям вирішувати їх проблеми. Маю досвід робити з текстами: набір, переклад, редагування, написання відгуків. На високому рівні володію англійською мовою. Мені подобаються завдання, в яких потрібно проявляти індивідуальну творчість.

Я не можу приступити до нового завдання, поки не закінчу попереднє.

Моя сильна сторона - це уважність до деталей. Коли я берусь за якесь завдання, то роблю все можливе, щоб воно було точно виконано і до зазначеного терміну.