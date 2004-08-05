Молодая и перспективная команда
Технические возможности команды - команда имеет огромный спектр возможностей как на бекэенд, так и на фронтэнд. Бекэндом занимаются опытные специалисты, имея знания таких языков, как Java, Python, Node.js, C#/C++, PHP, MySQL. Фронтендом занимаются специалисты таких направлений, как React.js, React Native, HTML/CSS/JS. Мобильной разработкой занимаются специалисты по Flutter, Dart,Kotlin, Swift,Java.
Команда может похвастаться своей мобильностью, так как работает в различных методологиях работы в команде.
Я против войны в Украине!
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$200/час
от $50от 2 дней
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