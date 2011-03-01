Необходим человек с отличным знанием английского языка и с хорошим граммотным письменным изложением переведенного материала на долгосрочное сотрудничество. Пример статьи для перевода - http://forumserver.twoplustwo.com/29/news-views-gossip/i-am-jose-girah-macedo-so-called-portuguese-poker-prodigy-990495/ Необходимо переводить по одной статье в ...