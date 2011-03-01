IvanychK

Кирилл Данилкович IvanychK

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

ICQ - 626 582 581

  • Запрограммировать сайт

    Необходимо запрограммировать сайт - мониторинг обменных пунктов. Есть верстка - необходимо "натянуть" ее на CMS и подключить необходимый функционал. Необходимо писать парсеры данных из txt и xml. Указывайте сроки, цену и CMS.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод видео по покеру

    Необходим человек с отличным знанием английского для перевода англоязычных обучающих видео по покеру на долгосрочное сотрудничество. Желательно выполнить тестовый перевод, чтобы мы могли оценить вашу способность работать с видео покерной тематики. Тестовое задание прилагается. ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод текстов с английского покерной тематики

    Необходим человек с отличным знанием английского языка и с хорошим граммотным письменным изложением переведенного материала на долгосрочное сотрудничество. Пример статьи для перевода - http://forumserver.twoplustwo.com/29/news-views-gossip/i-am-jose-girah-macedo-so-called-portuguese-poker-prodigy-990495/ Необходимо переводить по одной статье в ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка шаблона для форума

    $50

    Необходимо заверастать 2 страницы для форума: Главная + внутренняя. Отличия в страницах минимальны. Срок - 3-4 дня. Оплата по факту (WebMoney, Moneybookers), либо безопасная сделка - после проверки верстки. Требования к верстке: кроссбраузерность, валидность. Картинки ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

SUNKatyusha
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Верстка шаблона для форума
CSS
Кирилл - позитивный и ответственный заказчик! Приятный в общении человек. Оперативно предоставил необходимые для работы материалы, поставил четкое задание. Оплата своевременная. Рекомендую! :)
Отличный исполнитель. Очень ответственно подходит к работе. Верстает быстро и качественно, а главное - в срок. Работой доволен. Не пожалел, что выбрал Екатерину исполнителем.
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