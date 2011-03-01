Необходимо заверстать табличку. Верстка таблицы - резиновая. Файл с рисунком таблицы прилагается
- $8HTML-верстка20 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо заверстать простую страницу входа на сайт. Примерный вариант - http://www.quora.com/ Оставляйте цену и сроки. СпасибоHTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо запрограммировать сайт - мониторинг обменных пунктов. Есть верстка - необходимо "натянуть" ее на CMS и подключить необходимый функционал. Необходимо писать парсеры данных из txt и xml. Указывайте сроки, цену и CMS.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим человек с отличным знанием английского для перевода англоязычных обучающих видео по покеру на долгосрочное сотрудничество. Желательно выполнить тестовый перевод, чтобы мы могли оценить вашу способность работать с видео покерной тематики. Тестовое задание прилагается. ...Переводы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим человек с отличным знанием английского языка и с хорошим граммотным письменным изложением переведенного материала на долгосрочное сотрудничество. Пример статьи для перевода - http://forumserver.twoplustwo.com/29/news-views-gossip/i-am-jose-girah-macedo-so-called-portuguese-poker-prodigy-990495/ Необходимо переводить по одной статье в ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо заверастать 2 страницы для форума: Главная + внутренняя. Отличия в страницах минимальны. Срок - 3-4 дня. Оплата по факту (WebMoney, Moneybookers), либо безопасная сделка - после проверки верстки. Требования к верстке: кроссбраузерность, валидность. Картинки ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад