IviettaLiutaieva

ТРАНСКРИБАЦИЯ, НАБОР ТЕКСТОВ
Доброго времени суток!
Я, креативный и целеустремленный подросток, благодарю Вас за уделенное время на прочтение моего резюме, в котором Вы сможете убедиться, что ваш заказ будет выполнен качественно и в кротчайшие сроки.
Сотрудничая со мной, вы получаете:
~ качественную работу, выполненую в оговоренные сроки
~ серьезное и ответственное отношение к делу
~ выполнение заказов в любое время суток
~ цену за выполнение заданий ниже средней
~ принятие любых Ваших пожеланий
Дополнительная информация:
Отлично владею тайм-менеджментом (о чем говорят отличные оценки на протяжении 10-ти лет обучения в школе, при этои проходя огромное количество курсов и дополнительных занятий);
Спокойно отношусь к критике, уважаю чужое мнение и с открытым сердцем иду на компромиссы;
Владею средним уровнем польского и английского языков, также русским и украинским на уровне эксперта.
Буду рада сотрудничеству с Вами!