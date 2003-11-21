IviettaLiutaieva

﻿ТРАНСКРИБАЦИЯ, НАБОР ТЕКСТОВ

Доброго времени суток!﻿

Я, креативный и целеустремленный подросток, благодарю Вас за уделенное время на прочтение моего резюме, в котором Вы сможете убедиться, что ваш заказ будет выполнен качественно и в кротчайшие сроки.

Сотрудничая со мной, вы получаете:

~ качественную работу, выполненую в оговоренные сроки

~ серьезное и ответственное отношение к делу

~ выполнение заказов в любое время суток

~ цену за выполнение заданий ниже средней

~ принятие любых Ваших пожеланий

Дополнительная информация:

Отлично владею тайм-менеджментом (о чем говорят отличные оценки на протяжении 10-ти лет обучения в школе, при этои проходя огромное количество курсов и дополнительных занятий);

Спокойно отношусь к критике, уважаю чужое мнение и с открытым сердцем иду на компромиссы;

Владею средним уровнем польского и английского языков, также русским и украинским на уровне эксперта.