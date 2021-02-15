IvlievAlex

Копирайтинг. Набор текста. Редактирование текста. Озвучка.

Долго время писал дипломные и курсовые работы. Занимался их рерайтингом. Сейчас времени на работу много. Я инвалид 2-ой группы и не выхожу из дома.

Работал в университете. Преподавал управление персоналом.Работал в местном комитете по образованию. Занимался школьным спортом и туризмом. Опыт написания статей на эту тему имеется.

Писал рекламные тексты для интернет магазина ( причём, однажды, даже не держа товар в руках). Примеры работ могу выслать. Текста 100% уникальные.

При определённой настройке в Audition могу заниматься озвучкой.

При необходимости вышлю примеры моих работ по обзору различных гаджетов.