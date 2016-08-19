Ivshveystandart

Екатериа Ivshveystandart

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Торгово-промышленная группа «Ившвейстандарт» - один из крупнейших производителей текстильной продукции по Ивановской области!

Наша цель – сделать довольным каждого нашего покупателя. Наша стратегия на будущее – занять лидирующие позиции в числе лучших производителей текстильной продукции! Для этого мы постоянно модернизируем фабрику, закупаем только высококачественные материалы, пополняем наш ассортимент новыми моделями!

  • Разработка маркетинговой стратегии

    1. Исследование. Мониторинг рынка и конкурентной среды, определение целевой аудитории, выяснение потребностей и предпочтений покупателей. 2. Позиционирование. Создание маркетинговой стратегии, включающая подготовку позиционирования торговой марки, сегментирование товаров на линейки, определение ценности товара с учетом ...

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    Закрыт
    9 лет назад