Здравствуйте, меня зовут Максим. Я занимаюсь видеомонтажом и многим что связано с компьютерами. И мне нравится моя работа.

Здравствуйте, меня зовут Максим, я занимаюсь видеопродакшеном, видеомонтажом, видеодизайном, графикой и анимацией.

-Более 10 лет опыта.

-Работал на крупных проектах.

-как минимум 50% предоплата.

Надеюсь, мы найдём общий язык и взаимопонимание.

С уважением Максим.