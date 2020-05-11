Здравствуйте, меня зовут Максим. Я занимаюсь видеомонтажом и многим что связано с компьютерами. И мне нравится моя работа.
Здравствуйте, меня зовут Максим, я занимаюсь видеопродакшеном, видеомонтажом, видеодизайном, графикой и анимацией.
-Более 10 лет опыта.
-Работал на крупных проектах.
-как минимум 50% предоплата.
Надеюсь, мы найдём общий язык и взаимопонимание.
С уважением Максим.
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Портфолио
- Обучающий видеоролик82 просмотра
- Обучающий видеоролик89 просмотров
- Обучающий видеоролик82 просмотра
- Рекламный ролик Jaguar89 просмотров
- Рекламный ролик Dia Prod68 просмотров
- Клип для команды BAND в скетч стиле68 просмотров
- Монтаж видеоролика63 просмотра
- Монтаж видеоролика64 просмотра
- Монтаж видеоролика для "Трём и жарим"66 просмотров
- Монтаж видеоролика для канала "Музыка и всё такое"59 просмотров
- Рекламный ролик RONIMUS STUDIO74 просмотра
- Рекламный ролик SKIB&PAR75 просмотров