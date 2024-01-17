Иллюстрации для книг, журналов, статей, обложек альбомов и прочих нужд :)
Услуги: Иллюстрации для книг, журналов, статей, настольных игр, детских игр, сайтов и приложений :)
Навыки: Рисунок от руки, работаю в основном с растровой графикой, уверенный пользователь программы Photoshop и графического планшета. Умею быстро рисовать иллюстрации в свободном стиле.
Плюсы: Доброжелательность, Вежливость, Толерантность, Ответственность.
Образование: высшее, юридическое.
Курсы:
Fungy Studio (Основы цифрового рисунка)
SVSLearn: School of Visual Storytelling (Online illustration classes)
Языки: английский, русский, белорусский.
Контакты:
https://t.me/Ad_Johnson
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Домик в горах2 просмотра
- Садовая лопатка1 просмотр
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- Овощинет просмотров
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- Котынет просмотров
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- Богемные котынет просмотров