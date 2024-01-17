Izek_Koller

Айзек Коллер Izek_Koller

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Иллюстрации для книг, журналов, статей, обложек альбомов и прочих нужд :)

Услуги: Иллюстрации для книг, журналов, статей, настольных игр, детских игр, сайтов и приложений :)

Навыки: Рисунок от руки, работаю в основном с растровой графикой, уверенный пользователь программы Photoshop и графического планшета. Умею быстро рисовать иллюстрации в свободном стиле.
Плюсы: Доброжелательность, Вежливость, Толерантность, Ответственность.

Образование: высшее, юридическое.

Курсы:
Fungy Studio (Основы цифрового рисунка)
SVSLearn: School of Visual Storytelling (Online illustration classes)

Языки: английский, русский, белорусский.

Контакты:
https://t.me/Ad_Johnson

[email protected]

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