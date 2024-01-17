Иллюстрации для книг, журналов, статей, обложек альбомов и прочих нужд :)

Услуги: Иллюстрации для книг, журналов, статей, настольных игр, детских игр, сайтов и приложений :)

Навыки: Рисунок от руки, работаю в основном с растровой графикой, уверенный пользователь программы Photoshop и графического планшета. Умею быстро рисовать иллюстрации в свободном стиле.

Плюсы: Доброжелательность, Вежливость, Толерантность, Ответственность.



Образование: высшее, юридическое.



Курсы:

Fungy Studio (Основы цифрового рисунка)

SVSLearn: School of Visual Storytelling (Online illustration classes)



Языки: английский, русский, белорусский.

Контакты:

https://t.me/Ad_Johnson

[email protected]