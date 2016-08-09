Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Юлия
J-U-L-I-A
J-U-L-I-A
38 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Петр
joggy
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
$30
10 баллов
9 лет назад
Нейминг для маркетингового агентства
Юлия сразу попала в точку. Большое спасибо!
Победила сразу, очень рада. Спасибо.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар