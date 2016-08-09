J-U-L-I-A

Юлия J-U-L-I-A

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

joggy
Петр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нейминг для маркетингового агентства
Юлия сразу попала в точку. Большое спасибо!
Победила сразу, очень рада. Спасибо.
Ответный отзыв