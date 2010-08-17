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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
13 лет назад
Замечательный исполнитель! Всё было сделано быстро и грамотно.
Ответный отзыв
Отличный работадатель, четкое ТЗ и быстрая оплата. Спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$25
10 баллов
13 лет назад
Ну что-ж, как и положено, после окончания работы пишется отзыв! Скажу сразу: задание Александр получил, на мой взгляд - самое непростое, с которым справился "НА ОТЛИЧНО"!!! Почему непростое? Ответ: два человека, которые вызвались его выполнить, перед Александром - просто "развели руками и пожали плечами" и в итоге сказали, что НЕ справятся с таким поручением! И тут ко мне обратился, Александр, Мы быстро нашли общий язык и приступили к работе.... Итог: повторюсь, работа выполнена просто на 6 с + (шесть с плюсом по пятибальной шкале)! Так держать, Александр! Работадателям: в лице данного Человека ( с большой буквы ), Вы найдёте надёжного "исполнителя своего заказа", точно и в срок! Спасибо большое за выполненную работу!
Ответный отзыв
Замечательный человек и работодатель. Приятно работать, адекватный, с чувством юмора и что самое главное всегда идет на встречу фрилансеру. Такие люди возвращают веру в людей! Спасибо Сергей, за работу.
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $30
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
нет рейтинга