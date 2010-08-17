Ну что-ж, как и положено, после окончания работы пишется отзыв! Скажу сразу: задание Александр получил, на мой взгляд - самое непростое, с которым справился "НА ОТЛИЧНО"!!! Почему непростое? Ответ: два человека, которые вызвались его выполнить, перед Александром - просто "развели руками и пожали плечами" и в итоге сказали, что НЕ справятся с таким поручением! И тут ко мне обратился, Александр, Мы быстро нашли общий язык и приступили к работе.... Итог: повторюсь, работа выполнена просто на 6 с + (шесть с плюсом по пятибальной шкале)! Так держать, Александр! Работадателям: в лице данного Человека ( с большой буквы ), Вы найдёте надёжного "исполнителя своего заказа", точно и в срок! Спасибо большое за выполненную работу!