Видеомонтажер

Всем привет! Занимаюсь видеомонтажем уже на протяжении нескольких лет. Подхожу к работе со всей ответственностью, чтобы вы были рады конечному результату)

Создание какого формата видео я могу вам предложить:

- ролик для YouTube/Tik-Tok / Инстаграм

- презентация фирмы или продукта

- мастер-классы

- обзоры

- монтаж видео из путешествий и любой формат который сами пожелаете;)

Чем я могу быть вам полезен:

- подбор исходников

- подбор музыки

- создание переходов

- анимация текста

- цветокоррекция

P.S. Всё это можете увидеть в моем портфолио.

P.S.S Первую вашу работу согласен выполнить бесплатно (всего лишь за отзыв)