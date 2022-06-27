Видеомонтажер
Всем привет! Занимаюсь видеомонтажем уже на протяжении нескольких лет. Подхожу к работе со всей ответственностью, чтобы вы были рады конечному результату)
Создание какого формата видео я могу вам предложить:
- ролик для YouTube/Tik-Tok / Инстаграм
- презентация фирмы или продукта
- мастер-классы
- обзоры
- монтаж видео из путешествий и любой формат который сами пожелаете;)
Чем я могу быть вам полезен:
- подбор исходников
- подбор музыки
- создание переходов
- анимация текста
- цветокоррекция
P.S. Всё это можете увидеть в моем портфолио.
P.S.S Первую вашу работу согласен выполнить бесплатно (всего лишь за отзыв)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример видеомонтажа рекламной направленности №112 просмотров
- Пример видеомонтажа рекламной направленности №212 просмотров
- Пример видеомонтажа рекламной направленности №311 просмотров
- Пример видеомонтажа влога10 просмотров
- Пример клипового видеомонтажа9 просмотров
- Пример видеомонтажа спортивного контента11 просмотров