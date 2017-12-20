Front-end:
- HTML5, CSS3
- jQuery (Написание, адаптация и использование плагинов)
- Реализация всех видов верстки (фиксированная, адаптивная, резиновая)
- Валидная и кроссбраузерная верстка (IE 11+, Opera, Chrome, Firefox, Safari)
- Использование методологии БЭМ
- Работа с grid-system фреймворками(Bootstrap3)
- Работа с HTML препроцессорами - pug.js (Jade)
- Работа с CSS препроцессорами - SASS/SCSS, LESS
- Опыт использования GIT
- Работа с build-системами(gulp.js)
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Приятно было поработать!
$12
10 баллов
6 лет назад
Сделал работу в сроки, очень старается сделать качественно, постоянно на связи. Профессионально.
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству