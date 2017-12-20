JJaJou

Александр Ерёменко JJaJou

 
25 летУкраина/Кривой Рог
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Front-end:

  • HTML5, CSS3
  • jQuery (Написание, адаптация и использование плагинов)
  • Реализация всех видов верстки (фиксированная, адаптивная, резиновая)
  • Валидная и кроссбраузерная верстка (IE 11+, Opera, Chrome, Firefox, Safari)
  • Использование методологии БЭМ
  • Работа с grid-system фреймворками(Bootstrap3)
  • Работа с HTML препроцессорами - pug.js (Jade)
  • Работа с CSS препроцессорами - SASS/SCSS, LESS
  • Опыт использования GIT
  • Работа с build-системами(gulp.js)
Почта для связи [email protected], телеграм ﻿Alex_Eremenko
HTMLCSSjQuerySCSSSASSGit
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Kaprall
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Адаптация сайта под мобильные устройства
Все отлично!
Приятно было поработать!
Ответный отзыв
aryn11
Акпар 
28 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Верстка на Bootstrap 4 до $12 за страницу
Сделал работу в сроки, очень старается сделать качественно, постоянно на связи. Профессионально.
Рад был сотрудничеству
Ответный отзыв