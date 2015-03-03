Меня зовут Алексей.
Я молодой графический дизайнер, стаж непрерывной работы в этом направлении 1,5 года.
> Имею начальное художественное образование.
> Прошел курсы каллиграфии.
> В школе и техникуме твердый хорошист по черчению
(сдавал в качестве выпускного экзамена).
Владетелю программами:
> Photoshop
> Indesign
> CorelDrow
> Illustrator (в стадии освоения, начинал с упомянутой выше)
Увлекаюсь экстримальными видами спорта такими как Сноубординг и Велофрирайд.
Так же играю электронную музыку в качестве диджея (JLT).
(работы в этом направлении и подобных буду брать с большим удовольствием.)
Зарегестрировался на этом ресурсе недавно, поэтому могу предоставить
скидку на свои услуги на старте, обращаетесь в контакте или скайпе.
Надеюсь на успешное сотрудничество.