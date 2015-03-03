Доброго времени суток!

Меня зовут Алексей.

Я молодой графический дизайнер, стаж непрерывной работы в этом направлении 1,5 года.

> Имею начальное художественное образование.

> Прошел курсы каллиграфии.

> В школе и техникуме твердый хорошист по черчению

(сдавал в качестве выпускного экзамена).

Владетелю программами:

> Photoshop

> Indesign

> CorelDrow

> Illustrator (в стадии освоения, начинал с упомянутой выше)

Увлекаюсь экстримальными видами спорта такими как Сноубординг и Велофрирайд.

Так же играю электронную музыку в качестве диджея (JLT).

(работы в этом направлении и подобных буду брать с большим удовольствием.)

Зарегестрировался на этом ресурсе недавно, поэтому могу предоставить

скидку на свои услуги на старте, обращаетесь в контакте или скайпе.

Надеюсь на успешное сотрудничество.