Цікаві ідеї 2D дизайн
Приємно познайомитись! Моє ім'я Владіслав. Проживаю в місті Біла Церква.
Знаю українську, російську, та маю базові знання англійської та болгарської мови.
Навчаюсь на дизайнера.
Маю досвід роботи з такими програмами, як Photoshop(робив превью, шапки, каладжи...) та Illustrator(художні малюнки, аватарки, та логотипи неіснуючих компаній...) . В подальшому планую освоювати нові програми і не планую на них зупинятися.
Добре орієнтуюсь у загальних поняттях та особливостях розвитку мистецтва. Маю досить цікаве бачення по об'єктам фотографії.
Як людина я чесний та оптимістичний, маю почуття гумору та цікавлюсь культурою зарубіжних країн.
Являюсь активним користувачем соціальних сітей.
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