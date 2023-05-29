Цікаві ідеї 2D дизайн

Приємно познайомитись! Моє ім'я Владіслав. Проживаю в місті Біла Церква.

Знаю українську, російську, та маю базові знання англійської та болгарської мови.

Навчаюсь на дизайнера.

Маю досвід роботи з такими програмами, як Photoshop(робив превью, шапки, каладжи...) та Illustrator(художні малюнки, аватарки, та логотипи неіснуючих компаній...) . В подальшому планую освоювати нові програми і не планую на них зупинятися.

Добре орієнтуюсь у загальних поняттях та особливостях розвитку мистецтва. Маю досить цікаве бачення по об'єктам фотографії.

Як людина я чесний та оптимістичний, маю почуття гумору та цікавлюсь культурою зарубіжних країн.

Являюсь активним користувачем соціальних сітей.