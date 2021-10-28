JXnzwXDpqr27N

﻿Качественная адаптивная HTML-верстка в срок и с гарантией

Готов приступить к выполнению верстки в любой день. Работу выполню в срок. Всегда на связи, чтобы Вы могли получить консультации по макету и быть в курсе работы над макетом, а также, при необходимости, скорректировать работу.

Контакты:

Опыт:

Опыт верстки с 2020 года.

Гарантия:

В течение месяца после передачи готовой верстки исправляю ошибки, если они не были замечены при приеме работы.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ, Gulp.

Контакты: