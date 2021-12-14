Верстка сайтов! Качественно, адаптивно, кроссбраузерно!
Я - верстальщик, работаю с технологиями HTML / CSS / jQuery / Bootstrap.
Делаю кроссбраузерную и адаптивную верстку.
Работаю с psd, ai и figma макетами, внедряю плагины и пишу специальный код,
необходимый для достижения целей клиента. Я придерживаюсь
индивидуального подхода к каждому проекту. Я работал с широким спектром
веб-сайтов для начинающих компаний, малых предприятий и частных лиц.
Также я могу помочь вам в обслуживании и обновлении существующих
веб-сайтов.
Я работаю с дизайнером, который может быть доступен на полный рабочий день.
Спасибо за ваше внимание.
Портфолио
- Indital логистические услуги54 просмотра
- Вэб-студия Magic Media57 просмотров
- Сайт логистической компании HEB international62 просмотра
- Концепт сайта SpaceX58 просмотров
- Концепт страницы описания фильма45 просмотров
- Телеканал "Девятая Волна"103 просмотра
HTML-верстка
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$10/час
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