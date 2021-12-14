Верстка сайтов! Качественно, адаптивно, кроссбраузерно!

Я - верстальщик, работаю с технологиями HTML / CSS / jQuery / Bootstrap.

Делаю кроссбраузерную и адаптивную верстку.

Работаю с psd, ai и figma макетами, внедряю плагины и пишу специальный код,

необходимый для достижения целей клиента. Я придерживаюсь

индивидуального подхода к каждому проекту. Я работал с широким спектром

веб-сайтов для начинающих компаний, малых предприятий и частных лиц.

Также я могу помочь вам в обслуживании и обновлении существующих

веб-сайтов.

Я работаю с дизайнером, который может быть доступен на полный рабочий день.

Спасибо за ваше внимание.