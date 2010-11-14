Переводчик японского и английского языков.

Дипломированный переводчик английского и японского языков.

По окончании университета получены дипломы переводчика указанных языков.

Наличие сертификата экзамена на владение японским языком (Japanese Languase Proficiency Test), 2 уровня.

Рус-Англ, Англ-Рус, Яп-Рус, Рус-Яп переводы документации по следующим темам: авто-промышленность, авто-химия и зап.части, строительная техника, бизнес, IT, программное обеспечение, бытовые приборы, экология, экономика, образование и т.д.

Перевод переписки и корреспонденции на указанные языки.

Помощь студентам в выполнении контрольных работ и тестов по указанным языкам.