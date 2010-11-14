Переводчик японского и английского языков.
Дипломированный переводчик английского и японского языков.
По окончании университета получены дипломы переводчика указанных языков.
Наличие сертификата экзамена на владение японским языком (Japanese Languase Proficiency Test), 2 уровня.
Рус-Англ, Англ-Рус, Яп-Рус, Рус-Яп переводы документации по следующим темам: авто-промышленность, авто-химия и зап.части, строительная техника, бизнес, IT, программное обеспечение, бытовые приборы, экология, экономика, образование и т.д.
Перевод переписки и корреспонденции на указанные языки.
Помощь студентам в выполнении контрольных работ и тестов по указанным языкам.
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12 лет назад
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Переводы
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