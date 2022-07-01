Мой принцип - делать хорошо или не делать вообще

Создаю дизайн логотипа, упаковки, полного фирменного стиля и любой полиграфии.

Умею правильно и эффективно реализовать идею, люблю свою работу, умею слушать и слышать человека.

• В чем преимущество работы со мной?

— Делаю не просто красивую картинку, а функциональный дизайн, который решает проблемы и увеличивает продажи

— Предлагаю индивидуальные решения исходя из особенностей вашей компании

— Разрабатываю дизайн с 2012 года

— Имею опыт работы в типографии

— Только эксклюзивные, технически грамотные работы

• Мои ключевые специализации:

— Логотипы и фирменный стиль

— Дизайн полиграфической продукции

— Упаковка и этикетка продукта