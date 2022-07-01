Мой принцип - делать хорошо или не делать вообще
Создаю дизайн логотипа, упаковки, полного фирменного стиля и любой полиграфии.
Умею правильно и эффективно реализовать идею, люблю свою работу, умею слушать и слышать человека.
• В чем преимущество работы со мной?
— Делаю не просто красивую картинку, а функциональный дизайн, который решает проблемы и увеличивает продажи
— Предлагаю индивидуальные решения исходя из особенностей вашей компании
— Разрабатываю дизайн с 2012 года
— Имею опыт работы в типографии
— Только эксклюзивные, технически грамотные работы
• Мои ключевые специализации:
— Логотипы и фирменный стиль
— Дизайн полиграфической продукции
— Упаковка и этикетка продукта
Я против войны в Украине!