[email protected]Город: Актобе (Казахстан)Пол: женскийВозраст: 19 лет Требования к будущей работеДолжность: Оператор пк, наборщик текстовГрафик работы: удаленная работа Опыт работы:нет опыта работыПрофессиональные навыки:Знание ПК‚ хорошая скорость печати‚ владение слепым десятипальцевым методомпечати‚ знание MS Word‚ Excel‚ Access‚ интернет-пользователь. Образование:Основное: высшее (студент)Специальность: Автоматизация и управлениеЯзыки:Руский, Казахский, Английский Дополнительная информация:Семейное положение: не замужемДети: нетВозможность командировок: нетО себе: Исполнительность‚ усидчивость‚ легкая обучаемостьКонтактная информация:Телефон: 87053798968