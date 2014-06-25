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Игорь
Jakee
Jakee
33 года
Украина
/
Киев
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Готов переспать с Вашим ТЗ
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Техник
162 просмотра
Promobil
157 просмотров
Отзывы заказчиков
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Иван
Lostan
34 года
Россия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
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Работа выполнена очень быстро! Претензий к исполнителю не имею. Рекомендую всем!
Приятный заказчик) Претензий нет.Понятное ТЗ. Человек слова! Рекомендую всем!
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