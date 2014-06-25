Jakee

Игорь Jakee

 
33 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Готов переспать с Вашим ТЗ
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Lostan
Иван 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Работа выполнена очень быстро! Претензий к исполнителю не имею. Рекомендую всем!
Приятный заказчик) Претензий нет.Понятное ТЗ. Человек слова! Рекомендую всем!
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