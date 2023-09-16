Перепечатка и набор текста

Здравствуйте! Перепечатаю тексты,которые могут быть на таких носителях как: книги, рукописный текст, отсканированные документы, фото. Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов,сверка после внесение правок, набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. Ввод информации с картинок,аудио,видео,и других источников. Корректирование текста. Опыт работы есть.

Настроена на быстрый и качественный результат. Открыта к диалогу.