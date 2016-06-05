Дизайн для Ваших сайтов по доступным ценам. Найду подход к любому!

Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов под различные задачи, подготовлю адаптивную версию макета для мобильных устройств. При работе над проектом строго следую ТЗ, при его отсутствии, проведу анализ конкурентов, учитывая потребности пользователей, помогу четко сформулировать задачу и создам качественный, уникальный дизайн сайта,

который будет эффективно работать для вашего бизнеса.

Почему стоит обратиться ко мне?

- Всегда соблюдаю сроки

- Работаю до желаемого результата

- Оперативно отвечаю на все вопросы по icq, skype, электронной почте.

- Если у Вас нет ТЗ, то помогуего составить, учитывая Ваши пожелания.

Сколько это стоит?

Главная страничка от 4000 руб,срок 3-5 дней

Внутренние странички от 1000руб/шт, срок 8-12 часов

Дизайн лендинга от 5000 руб, срок 3-5 дней

Как мы будем работать?

1. Обсуждаем проект (в случае отсутствия ТЗ, провожу

интервью и заполняем бриф)

2. Договариваемся по стоимости и срокам

3. Вносите предоплату 50%

4. Разрабатываю главную страницу, согласовываем, вношу доработки в случае необходимости. Разрабатываю

другие страницы.

5. Оплачиваете вторую часть стоимости работы

6. Обмениваемся отзывами.

7. Высылаю исходники: psd-файлы, а так же папки с необходимыми исходниками.

Как со мной связаться?

Skype: morfi182

ICQ: 666372162

E-mail: [email protected]

Какие платежные системы я использую?

- Сбербанк

- Тинькофф-банк

- Webmoney

- Яндекс Деньги

Специализируюсь исключительно на web-дизайне.

При необходимости могу порекомендовать исполнителей по верстке.