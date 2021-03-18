JaneBZ

Яна JaneBZ

 
33 годаУкраина/Мукачево
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Граф. и web дизайн, верстка сайтов

Мои навыки:

Дизайн: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Figma.

Вёрстка: HTML, CSS, Flexbox.

Услуги:

  • Разработка фирменного стиля и отдельных его элементов (логотип, корпоративные цвета, бланки, визитки, оформление транспорта, одежды сотрудников, торговых точек и т.д.).
  • Создание дизайна упаковки для различных товаров.
  • Верстка макетов журналов и книг.
  • Разработка дизайна буклетов, листовок, афиш, календарей, сувенирной продукции.
  • Наружная реклама. Дизайн баннеров, ситилайтов, вывесок.
  • Дизайн сайтов, оформление социальных сетей, создание иконок, инфографики, банеров.
  • Верстка сайта на HTML, CSS.
Верстка сайтаДизайн сайтаHTMLCSSFigma
Портфолио