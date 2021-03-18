Граф. и web дизайн, верстка сайтов
Мои навыки:
Дизайн: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Figma.
Вёрстка: HTML, CSS, Flexbox.
Услуги:
- Разработка фирменного стиля и отдельных его элементов (логотип, корпоративные цвета, бланки, визитки, оформление транспорта, одежды сотрудников, торговых точек и т.д.).
- Создание дизайна упаковки для различных товаров.
- Верстка макетов журналов и книг.
- Разработка дизайна буклетов, листовок, афиш, календарей, сувенирной продукции.
- Наружная реклама. Дизайн баннеров, ситилайтов, вывесок.
- Дизайн сайтов, оформление социальных сетей, создание иконок, инфографики, банеров.
- Верстка сайта на HTML, CSS.
Портфолио
- Туристический бренд области56 просмотров
- Брендинг города Мукачево56 просмотров
- Сайт детской художественной школы54 просмотра