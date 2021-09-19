JaneManager25

Монтаж любого видео

Возраст: 37 лет

Место проживания: Красноярск

О себе

Делаю монтаж видео любой сложности. Возможна обработка в двух программах: Movavi и Premiere PRO.

Специалист по продвижению YouTube каналов.

Навыки

Продвижение YouTube канала:

-Создание, настройка и оптимизация канала

-Выкладывание видео-SEO-оптимизация видео, плейлистов

-Подбор тем для видео

-Составление стратегии развития канала, изучение конкурентов

-Аналитика канала

-Создание превью (обложек для видео)

-Оформление канала

-Работа с сервисами аналитики

Дополнительные услуги:

-Монтаж видео

-Дизайн превью

-Настройка рекламы Google Ads

-Аудит канала и консультация по любым вопросам, связанным с ведением Ютуб-канала

-Поиск блогеров для рекламы

Курсы:

Курс “ПрактикиPRO” по специальности “Менеджер YouTube от 0 до 100 000” от Павла Багрянцева, обладателя серебряной кнопки YouTube

Личные качества:

Здоровый образ жизни

Исполнительность

Творческий подход к делу

Ответственность

Добросовестность

Порядочность

Целеустремленность

Интересы:

стихи, книги по саморазвитию, медитации, спорт, психология, бизнес и инвестирование

Контакты:Телефон: 8-950-993-85-17 (Телеграм, WhatsApp)

Эл. почта: [email protected]

Инстаграм: https://www.instagram.com/kopylovamanager