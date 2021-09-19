JaneManager25

Требуется видеомонтаж для видео длительностью 15, 20 и 30 минут. Необходимы минимальные правки: склейка и удаление незначительных моментов. Укажите расценки на каждую продолжительность отдельно.
Возраст: 37 лет
Место проживания: Красноярск
О себе
Делаю монтаж видео любой сложности. Возможна обработка в двух программах: Movavi и Premiere PRO.
Специалист по продвижению YouTube каналов.
Навыки
Продвижение YouTube канала:
-Создание, настройка и оптимизация канала
-Выкладывание видео-SEO-оптимизация видео, плейлистов
-Подбор тем для видео
-Составление стратегии развития канала, изучение конкурентов
-Аналитика канала
-Создание превью (обложек для видео)
-Оформление канала
-Работа с сервисами аналитики
Дополнительные услуги:
-Монтаж видео
-Дизайн превью
-Настройка рекламы Google Ads
-Аудит канала и консультация по любым вопросам, связанным с ведением Ютуб-канала
-Поиск блогеров для рекламы
Курсы:
Курс “ПрактикиPRO” по специальности “Менеджер YouTube от 0 до 100 000” от Павла Багрянцева, обладателя серебряной кнопки YouTube
Личные качества:
Здоровый образ жизни
Исполнительность
Творческий подход к делу
Ответственность
Добросовестность
Порядочность
Целеустремленность
Интересы:
стихи, книги по саморазвитию, медитации, спорт, психология, бизнес и инвестирование
Контакты:Телефон: 8-950-993-85-17 (Телеграм, WhatsApp)
Эл. почта: [email protected]
Инстаграм: https://www.instagram.com/kopylovamanager
- Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется узнать расценки на видеомонтаж длительностью 15, 20 и 30 минут. Монтаж включает минимальные правки, в основном склейки и незначительные вырезки. Подробности о ценах интересуют отдельно для каждой длительности.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $6
Необходимо срочно обработать фотографии для создания превью. Требуются четыре варианта обработки по образцу. Ожидается качественное выполнение и соблюдение сроков.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется обработка фотографий с созданием превью. Интересует информация о стоимости услуг. Фрилансеры, обладающие опытом в фотосервисах, приглашаются.Обработка фотографий17 заявокЗакрыт4 года назад