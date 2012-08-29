Только чистый стиль... Только свежие решения! © Jarves
Разработка качественного дизайна GUI, веб-сервисов, порталов, интернет-магазинов.
Разработка wireframe-макетов, прототипов, UX-сценариев. Анализ юзабилити.
Разработка GUI мобильных приложений под iOS и Android.
Верстка сайтов HTML+CSS, кроссбраузерность, валидность кода.
Разработка элементов айдентики, логотипов, брендбуков.
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Предпочтительный канал связи — Skype: jarves90
При добавлении, пожалуйста, укажите цель заявки. Пример: "Здравствуйте, я с сайта weblancer.net по поводу проекта". Заявки на добавление без указания причины — игнорируются!
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Отлично!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $2000
от 14 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $150
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $2000
от 14 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $1000
от 14 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $2000
от 30 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $2000
от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга