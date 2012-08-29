Только чистый стиль... Только свежие решения! © Jarves

Разработка качественного дизайна GUI, веб-сервисов, порталов, интернет-магазинов.

Разработка wireframe-макетов, прототипов, UX-сценариев. Анализ юзабилити.

Разработка GUI мобильных приложений под iOS и Android.

Верстка сайтов HTML+CSS, кроссбраузерность, валидность кода.

Разработка элементов айдентики, логотипов, брендбуков.

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Предпочтительный канал связи — Skype: jarves90

При добавлении, пожалуйста, укажите цель заявки. Пример: "Здравствуйте, я с сайта weblancer.net по поводу проекта". Заявки на добавление без указания причины — игнорируются!