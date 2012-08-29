Jarves

Илья Головкин Jarves

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Только чистый стиль... Только свежие решения! © Jarves

Разработка качественного дизайна GUI, веб-сервисов, порталов, интернет-магазинов.

Разработка wireframe-макетов, прототипов, UX-сценариев. Анализ юзабилити.

Разработка GUI мобильных приложений под iOS и Android.

Верстка сайтов HTML+CSS, кроссбраузерность, валидность кода.

Разработка элементов айдентики, логотипов, брендбуков.

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Предпочтительный канал связи — Skype: jarves90

При добавлении, пожалуйста, укажите цель заявки. Пример: "Здравствуйте, я с сайта weblancer.net по поводу проекта". Заявки на добавление без указания причины — игнорируются!

Верстка сайтаAndroidHTMLCSSiOSПриложение для iOSБрендбук
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Отзывы заказчиков
fayzulinov
Карим 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва
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10 баллов
11 лет назад
Сайт, разработка
Отлично!
Дизайн сайтов
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Тестирование сайтов
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Фирменный стиль
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от $500
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