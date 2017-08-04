JavaIlya

Илья Серов JavaIlya

 
22 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Немного обо мне
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
bosanogka
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
5 баллов
5 лет назад
Доделки на сайте по верстке.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Верстка 1 блока из PSD
Все отлично! Советую сотрудничать.
Адекватный человек и заказчик, с ним был приятно общаться и работать.
Ответный отзыв
madik2005
Илья 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Верстка дизайна для сайта
Молодой, но ответственный исполнитель. Все время на связи, сроки соблюдены, работа выполнена.
Задача поставлена четко, человек очень коммуникабельный, всегда можно спросить что то и всегда получаешь аргументированный ответ, общаться было приятно и конечно же оплата в срок, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, спасибо что есть такие люди :)
Ответный отзыв
irustam
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Слайдер для сайат пластиковых окон
Сделал всё быстро и качественно, понравилось работать, несмотря на возраст хорошо владеет кодом. Планирую в будущем работать с Ильёй.
Рустам приятный заказчик, и человек, с ним было приятно работать. Четко поставленное ТЗ и конечно же комуникабельность, рекомендую и надеюсь работать в будующем.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга