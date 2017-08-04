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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
5 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
6 лет назад
Все отлично! Советую сотрудничать.
Ответный отзыв
Адекватный человек и заказчик, с ним был приятно общаться и работать.
$20
10 баллов
6 лет назад
Молодой, но ответственный исполнитель. Все время на связи, сроки соблюдены, работа выполнена.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, человек очень коммуникабельный, всегда можно спросить что то и всегда получаешь аргументированный ответ, общаться было приятно и конечно же оплата в срок, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, спасибо что есть такие люди :)
$4
10 баллов
6 лет назад
Сделал всё быстро и качественно, понравилось работать, несмотря на возраст хорошо владеет кодом. Планирую в будущем работать с Ильёй.
Ответный отзыв
Рустам приятный заказчик, и человек, с ним было приятно работать. Четко поставленное ТЗ и конечно же комуникабельность, рекомендую и надеюсь работать в будующем.
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4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга