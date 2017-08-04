Задача поставлена четко, человек очень коммуникабельный, всегда можно спросить что то и всегда получаешь аргументированный ответ, общаться было приятно и конечно же оплата в срок, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, спасибо что есть такие люди :)