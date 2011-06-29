JeBur

Евгения JeBur

 
35 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Всегда рада новым знакомствам, интересным идеям и предложениям

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
wetheart
Денис 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать векторный рисунок
Женя очень качественно нарисовала картинку в Adobe Illustrator. Качеством и сотрудничеством осталсяполностью доволен. Рекомендую.
Сотрудничеством с Денисом осталась довольна! Грамотный подход к работе, четко поставленное задание, своевременная оплата!
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