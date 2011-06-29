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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Женя очень качественно нарисовала картинку в Adobe Illustrator. Качеством и сотрудничеством осталсяполностью доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Денисом осталась довольна! Грамотный подход к работе, четко поставленное задание, своевременная оплата!