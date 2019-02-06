Разработчик прикладного ПО на языках С/С++, С#

Пишу программы под заказ средней сложности под Windows/Unix и Android. Предпочитаемые языки: С/С++, С#, Python. Так же могу выполнить простые работы на HTML/CSS/JS.

Больше всего нравится выполнять нестандартные задачи.