Jeen99

Глеб Jeen99

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработчик прикладного ПО на языках С/С++, С#

Пишу программы под заказ средней сложности под Windows/Unix и Android. Предпочитаемые языки: С/С++, С#, Python. Так же могу выполнить простые работы на HTML/CSS/JS.

Больше всего нравится выполнять нестандартные задачи.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

aegis-sec
Сергей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Запрограммировать кнопки на экране в Raspberry Pi 3B+ (Python)
Python
Выручил нас в казалось безвыходной ситуации. Все отлично, человек высокопрофессионален, ответственен. Будем работать снова!
Заказчик хороший. Сработались.
Ответный отзыв