Разработчик прикладного ПО на языках С/С++, С#
Пишу программы под заказ средней сложности под Windows/Unix и Android. Предпочитаемые языки: С/С++, С#, Python. Так же могу выполнить простые работы на HTML/CSS/JS.
Больше всего нравится выполнять нестандартные задачи.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Music control (PC Remote Control)95 просмотров
- Screensaver75 просмотров
- Gomoku103 просмотра
- Steganography73 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Python
Выручил нас в казалось безвыходной ситуации. Все отлично, человек высокопрофессионален, ответственен. Будем работать снова!
Ответный отзыв
Заказчик хороший. Сработались.