Качественный сайт в срок - вёрстка сайтов с кроссбраузерностью и адаптивом . Адаптивность, БЭМ, HTML5, CSS3, JavaScript
Меня зовут Кямал Шахмурадов (・へ・)
Занимаюсь версткой больше года, готов выполнить любой заказ
Что вы получите если будете работать со мной:
☕ Быстрая и удобная в пользовании верстка!
🕥 Только в срок!
👍 Гарантия в неделю после сдачи, если вы нашли ошибку уже после выполнения
💸 В цену уже входят любые правки, и изменения на ваш вкус
По любым вопросам и заказам, мой телеграм - t.me/dyingangell
Портфолио
- Верстка магазина-чая1 просмотр
- Лендинг Finance4 просмотра
- Лендинг Health3 просмотра