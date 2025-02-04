Jeff_Williams

Кямал Шахмурадов Jeff_Williams

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Качественный сайт в срок - вёрстка сайтов с кроссбраузерностью и адаптивом . Адаптивность, БЭМ, HTML5, CSS3, JavaScript

Меня зовут Кямал Шахмурадов (・へ・)

Занимаюсь версткой больше года, готов выполнить любой заказ

Что вы получите если будете работать со мной:

☕ Быстрая и удобная в пользовании верстка!

🕥 Только в срок!

👍 Гарантия в неделю после сдачи, если вы нашли ошибку уже после выполнения

💸 В цену уже входят любые правки, и изменения на ваш вкус

По любым вопросам и заказам, мой телеграм - t.me/dyingangell

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