Имею семилетний опыт работы в сфере рекламы и масс-медиа, а также твердое желание заниматься фотографией и компьютерной графикой. Свободно себя чувствую в ретушировании фотографий (цветокоррекция, коррекция экспозиции, удаление нежелательных элементов, портретная ретушь) и в фотомонтаже. Ссылка на мой аккаунт на сайте worth1000.com:

http://www.worth1000.com/stories/stats.asp?uid=377156&display=photoshop

Кроме этого, предлагаю возможность коррекции переводных английских текстов (вычитка грамматических, орфографических ошибок) носителем языка. Срок исполнения - 1 день.