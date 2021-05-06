Jenny_Doro

Евгения Jenny_Doro

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов, UX/UI

Привет!

Меня зовут Евгения, я веб дизайнер из Греции.

Я работаю над каждым проектом, как над родным. Заморачиваюсь над функционалом, делаю сайт удобным для пользователей. Оформляю в стильном и современном дизайне.

Работаю в figma, разрабатываю:

  • Лендинги
  • Интернет-магазины
  • Корпоративные сайты
  • Сайт-визитка
  • Другие многостраничные сайты

Схема работы:

  • Заполнение брифа и составление ТЗ. Скачать бриф﻿
  • Утверждение сроков и стоимости работы
  • Предоплата 50% (или безопасный платеж)
  • Составление прототипа — утверждение
  • ﻿Создание дизайна
  • Внесение правок (при необходимости) — утверждение
  • Оплата оставшейся суммы

Стоимость и сроки:

Лендинг:

  • 7-8 блоков — 100$
  • 9-10 блоков — 120$
  • 11-12 блоков — 140$
  • 13 блок — бесплатно

Адаптив

(Под 4 разрешения: планшеты 768px + 1000px, смартфоны 320px +480px)

  • 7-8 блоков — 70$
  • 9-10 блоков — 85$
  • 11-12 блоков — 100$
Срок разработки:

Лендинг — 5-7 дней

Адаптив — 1-2 дня

Многостраничный сайт:

  • Главная страница — 80$
  • Внутренняя страница — 30$
  • Всплывающие окна — бесплатно
  • Каждая 4-ая страница — бесплатно
  • Адаптив (под 4 разрешения: планшеты 768px + 1000px, смартфоны 320px +480px) — 30$
Срок разработки:

Главная страница — 3-4 дня

Внутренняя страница — 1-2 шт/день

Адаптив — 2-3 дня

Способ оплаты:

  • карта visa/mastercard
  • PayPall
  • Если ни один из способов вам не подходит, пишите, обязательно найдем решение!

Контакты:

[email protected]

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