Дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов, UX/UI

Привет!

Меня зовут Евгения, я веб дизайнер из Греции.

Я работаю над каждым проектом, как над родным. Заморачиваюсь над функционалом, делаю сайт удобным для пользователей. Оформляю в стильном и современном дизайне.

Работаю в figma, разрабатываю:

Лендинги

Интернет-магазины

Корпоративные сайты

Сайт-визитка

Другие многостраничные сайты

Схема работы:

Заполнение брифа и составление ТЗ. Скачать бриф﻿

Утверждение сроков и стоимости работы

Предоплата 50% (или безопасный платеж)

Составление прототипа — утверждение

﻿Создание дизайна

Внесение правок (при необходимости) — утверждение

Оплата оставшейся суммы

Стоимость и сроки:

Лендинг:

7-8 блоков — 100$

9-10 блоков — 120$

11-12 блоков — 140$

13 блок — бесплатно

Адаптив

(Под 4 разрешения: планшеты 768px + 1000px, смартфоны 320px +480px)

7-8 блоков — 70$

9-10 блоков — 85$

11-12 блоков — 100$

Лендинг — 5-7 дней

Адаптив — 1-2 дня

Многостраничный сайт:

Главная страница — 80$

Внутренняя страница — 30$

Всплывающие окна — бесплатно

Каждая 4-ая страница — бесплатно

Адаптив (под 4 разрешения: планшеты 768px + 1000px, смартфоны 320px +480px) — 30$

Главная страница — 3-4 дня

Внутренняя страница — 1-2 шт/день

Адаптив — 2-3 дня

Способ оплаты:

карта visa/mastercard

PayPall

Если ни один из способов вам не подходит, пишите, обязательно найдем решение!

Контакты:

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