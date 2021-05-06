Дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов, UX/UI
Привет!
Меня зовут Евгения, я веб дизайнер из Греции.
Я работаю над каждым проектом, как над родным. Заморачиваюсь над функционалом, делаю сайт удобным для пользователей. Оформляю в стильном и современном дизайне.
Работаю в figma, разрабатываю:
- Лендинги
- Интернет-магазины
- Корпоративные сайты
- Сайт-визитка
- Другие многостраничные сайты
Схема работы:
- Заполнение брифа и составление ТЗ. Скачать бриф
- Утверждение сроков и стоимости работы
- Предоплата 50% (или безопасный платеж)
- Составление прототипа — утверждение
- Создание дизайна
- Внесение правок (при необходимости) — утверждение
- Оплата оставшейся суммы
Стоимость и сроки:
Лендинг:
- 7-8 блоков — 100$
- 9-10 блоков — 120$
- 11-12 блоков — 140$
- 13 блок — бесплатно
Адаптив(Под 4 разрешения: планшеты 768px + 1000px, смартфоны 320px +480px)
- 7-8 блоков — 70$
- 9-10 блоков — 85$
- 11-12 блоков — 100$
Адаптив — 1-2 дня
Многостраничный сайт:
- Главная страница — 80$
- Внутренняя страница — 30$
- Всплывающие окна — бесплатно
- Каждая 4-ая страница — бесплатно
- Адаптив (под 4 разрешения: планшеты 768px + 1000px, смартфоны 320px +480px) — 30$
Главная страница — 3-4 дня
Внутренняя страница — 1-2 шт/день
Адаптив — 2-3 дня
Способ оплаты:
- карта visa/mastercard
- PayPall
- Если ни один из способов вам не подходит, пишите, обязательно найдем решение!
Контакты:[email protected]
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