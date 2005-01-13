Моя цель предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время. Ведь заказы я готов выполнять с максимальной скоростью и качеством.
Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили какие-то мелочи в дизайне, они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе, без лишних спросов и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
Telegram: JSPA
Ответственность:
-готов приступить уже
-всегда довожу дело до конца
-не нарушаю сроков
-не беру предоплату
-всегда на связи