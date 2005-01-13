Деньги . Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время . Ведь заказы я готов выполнять с максимальной скоростью и качеством.

Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили какие-то мелочи в дизайне, они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе, без лишних спросов и дополнительных затрат!