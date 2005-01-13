Jespa

Дмитрий Jespa

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная верстка сайтов, с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ. адаптивность. HTML5, CSS3, FlexBox, JavaScript, jQuery, PHP, Laravel.

Моя цель предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

  • Время. Ведь заказы я готов выполнять с максимальной скоростью и качеством.

  • Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили какие-то мелочи в дизайне, они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе, без лишних спросов и дополнительных затрат!

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

VK: https://vk.com/mr_jspa

Telegram: JSPA

Ответственность:

-готов приступить уже

-всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроков

-не беру предоплату

-всегда на связи