Среди сотни качеств, которые определяют взаимодоверие между заказчиком и исполнителем, важнейшим остается всё же одно - человечность.

Помимо 5-летнего практического опыта в различных направлениях перевода и копирайтинга, моим центральным преимуществом является личностный подход к каждому заказу. Обыгрывание тональности написанного, изменение атмосферы текста в зависимости от контекстной составляющей и желаемого результата, ответственное отношение к работе и повышенный фактор исполнительности.

Уважаемый заказчик, главное, чтобы Вы понимали, что я отношусь к Вам не как к мешку с звенящими монетами, а как к человеку, который пришел сюда в поиске исполнителя. В свою очередь, я ожидаю от Вас взаимного понимания, - я не безучастный леприкон, который охотится за Вашими деньгами. Я такой же человек, который является потенциальным исполнителем Вашего заказа.