Дизайнер, занимаюсь созданием баннеров для рекламы/логотип для ваших компаний/аватарки для соц.сетей.

Привет всем! Я Jizzy, в простонародье Валеев Тагир. У меня вы можете заказать все, что связано с абстрактными и простыми работами в программе Adobe Photoshop. Очень дешевые и нужные услуги за быстрый срок - это моя визитная карточка! Очень надеюсь на наше совместное сотрудничество.