Nice to see all peoples in my page. Have 10 years experience in translation, all kinds from technic to medicine theme. Have master degree. Two years lived in USA, work in a Christian sphere, translate to messian charity organisation. Just like really loved hobby - book translation. Haved joyful experience with book translations.I hope about good deal with you. Welcome.

Приятно видеть всех людей на моей страничке. Имею 10-летний опыт работы в сфере перевода, от техники до медицины. Имею степень магистра. Два года прожил в США, работал в христианской сфере, перешел в мессианскую благотворительную организацию. Любимым хобби является - перевод книг. Получил радостный опыт в сфере перевода книг. Рассчитываю на хорошее сотрудничество с Вами. Добро пожаловать.