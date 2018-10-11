JlexaII

Алишер JlexaII

 
48 летУзбекистан/Гулистан
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Фриланс это основное мое занятие

Создание логотипов, копирайтинг, заполнение контентов нужной информацией.

  • Сервис-центр ООО "AXMEDOV'S"

    Здравствуйте! Нужно создать торговый знак, рекламный сайт.  Задача компании: Оказание услуг бытовой и оргтехники населению. Компания еще только созданная. Нужен логотип и сайт для привлечения клиентов.

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад