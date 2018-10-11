Здравствуйте! Нужно создать торговый знак, рекламный сайт. Задача компании: Оказание услуг бытовой и оргтехники населению. Компания еще только созданная. Нужен логотип и сайт для привлечения клиентов.
Дизайн сайтов23 заявки
Закрыт
5 лет назад
Создание логотипов, копирайтинг, заполнение контентов нужной информацией.
Здравствуйте! Нужно создать торговый знак, рекламный сайт. Задача компании: Оказание услуг бытовой и оргтехники населению. Компания еще только созданная. Нужен логотип и сайт для привлечения клиентов.