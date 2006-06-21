Jo-in

Гость Jo-in

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Портал

    $2500

    Здравствуйте. Нужно разработать портал. Дизайн-макеты и ТЗ есть. Если есть заинтересованность, оставляйте контакты, вышлю ТЗ. От Вас оценка в денежном эквиваленте стоимости движка. Сроки не горят: ориентировочно 2 мес. + недели 2 на тестирование. Проект ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Портал

    Готовится Интернет-Проект. Есть все необходимое, дизайн, ТЗ, концепция, нужна только программная реализация на условиях договора, который прикреплен. Пункты договора обсуждаемы. Сайт серьезный. Все расходы, связанные с рекламой, продвижением, налогами, контентом, работой с заказчиками, бухгалтерией, беру на ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Образовательный проект

    Готовится образовательный проект. Есть все необходимое, дизайн, ТЗ, концепция, нужна только программная реализация на условиях 30% от прибыли проекта + контактных данных разработчика на сайте. Сайт серьезный, работа интересная. Все расходы беру на себя, от ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад