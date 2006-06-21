Здравствуйте. Нужно разработать портал. Дизайн-макеты и ТЗ есть. Если есть заинтересованность, оставляйте контакты, вышлю ТЗ. От Вас оценка в денежном эквиваленте стоимости движка. Сроки не горят: ориентировочно 2 мес. + недели 2 на тестирование. Проект ...
- $2500Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт17 лет назад
Готовится Интернет-Проект. Есть все необходимое, дизайн, ТЗ, концепция, нужна только программная реализация на условиях договора, который прикреплен. Пункты договора обсуждаемы. Сайт серьезный. Все расходы, связанные с рекламой, продвижением, налогами, контентом, работой с заказчиками, бухгалтерией, беру на ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад
Готовится образовательный проект. Есть все необходимое, дизайн, ТЗ, концепция, нужна только программная реализация на условиях 30% от прибыли проекта + контактных данных разработчика на сайте. Сайт серьезный, работа интересная. Все расходы беру на себя, от ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт18 лет назад