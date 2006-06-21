Здравствуйте. Нужно разработать портал. Дизайн-макеты и ТЗ есть. Если есть заинтересованность, оставляйте контакты, вышлю ТЗ. От Вас оценка в денежном эквиваленте стоимости движка. Сроки не горят: ориентировочно 2 мес. + недели 2 на тестирование. Проект ...