Транскрибация

Здравствуйте!

Если Вам нужен ответственный исполнитель, который в установленный срок выполнит необходимую работу, - Вы попали на нужную страничку.

Есть опыт перевода аудио\видео в текст, таких не простых, но в тоже время необходимых категорий, как: вебинары, мастер-классы, интервью и, конечно: диалоги и монологи.

Грамотно расставлю пунктуацию. Форматирую конечный результат под нужды заказчика (абзацы, прямая речь, выделение разным шрифтом и другие пожелания).

Работаю только с записями на русском языке.

Ответственный подход и качество моих работ, зарекомендовали меня и на других площадках фриланса - как порядочного и серьезного исполнителя.

Стремлюсь к продолжительному сотрудничеству.

Заранее спасибо за предоставленную возможность.

Всегда на связи.

Цена: от 5 руб. за 1 минуту аудио или видео.