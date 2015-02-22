Как только в конкурсе появилась работа Лидии, то сразу же понравилась, т.к. была на голову выше остальных. Дождался окончания конкурса, но ничего круче не появилось и я без доли сомнений выбрал работу Лидии. Когда отправил ЛС, то всплыла предыдущая переписка и какого-же было мое удивление, что предыдущий конкурс Лого, буквально месяц назад который я размещал, также выиграла Лидия! Отличная работа! Рекомендую! В следующий раз даже конкурс не буду устраивать, буду знать кого выбрать сразу :)