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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Как только в конкурсе появилась работа Лидии, то сразу же понравилась, т.к. была на голову выше остальных. Дождался окончания конкурса, но ничего круче не появилось и я без доли сомнений выбрал работу Лидии. Когда отправил ЛС, то всплыла предыдущая переписка и какого-же было мое удивление, что предыдущий конкурс Лого, буквально месяц назад который я размещал, также выиграла Лидия! Отличная работа! Рекомендую! В следующий раз даже конкурс не буду устраивать, буду знать кого выбрать сразу :)
Ответный отзыв
Очень рада победе в еще одном конкурсе Анатолия! Анатолий отличный заказчик - точно знает чего хочет, грамотно ставит задачи и оплата моментально. Вообщем одни плюсы! Рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам! И сама не окажусь)
$60
10 баллов
10 лет назад
Работа Лидии отличалась от остальных креативностью и уникальностью. Также порадовало качество исполнения. Рекомендую!
Ответный отзыв
Николай четко поставил задачи, был всегда на связи и активно участвовал в процессе. Спасибо Вам за интересный конкурс, буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
$50
10 баллов
10 лет назад
На конкурс было более 40 работ. Постепенно удаляя не понравившиеся сократил до 5. Затем до 2-х... Оба вариант оказались от Лидии :) Не знал какой выбрать, нравились оба. Причем лого были совершенно разные. В итоге по моей просьбе Лидия немного совместила их и я получил то, что хотел. Сотрудничеству доволен более чем!
Ответный отзыв
Анатолий - порядочный и ответственный заказчик! Честная и своевременная оплата. Рекомендую, отличный заказчик!