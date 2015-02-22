Лого интернет-магазина по DIY-электронике

# 1 — $ 50

Требуется разработать логотип сайта exDIY

Сайт представляет собой ярмарку для продавцов и покупателей. Направление — радиоэлектроника (наборы для сборки, конструкторы, печатные платы, прошивки, готовые самодельные устройства и т.д.)

Требования к логотипу:

1. Соответствие тематике

2. Без перегруженности по цветам. Т.е. не нужно использовать 10 разных цветов.

3. Фон — только белый.

4. Размер по горизонтали для использовании на сайте: 250–350 пикселей

5. Лого и элементы с клипартов буду отсекать сразу. Опыт у меня в этом не первый десяток лет. Только hand made. Лого будет регистрироваться в дальнейшем как товарный знак.

6. Логотип будет использоваться только на сайте. Ни в каких физических продуктах, визитках, открытках, календариках и т.п. применения не планируется.

7. При публикации превью учтите вышестоящий пункт, т.к. на визитках, с теснением, тенью, и др. визуальными эффектами даже плохому лого можно придать хороший вид. Поэтому превью публикуйте только на однородном фоне, как есть.

8. На выходе — векторный формат. Если используется нестандартный шрифт для надписи, то прикрепите файл шрифта.