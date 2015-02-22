Лого интернет-магазина по DIY-электронике

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок2685 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Требуется разработать логотип сайта exDIY

Сайт представляет собой ярмарку для продавцов и покупателей. Направление — радиоэлектроника (наборы для сборки, конструкторы, печатные платы, прошивки, готовые самодельные устройства и т.д.)

Требования к логотипу:

1. Соответствие тематике

2. Без перегруженности по цветам. Т.е. не нужно использовать 10 разных цветов.

3. Фон — только белый.

4. Размер по горизонтали для использовании на сайте: 250–350 пикселей

5. Лого и элементы с клипартов буду отсекать сразу. Опыт у меня в этом не первый десяток лет. Только hand made. Лого будет регистрироваться в дальнейшем как товарный знак.

6. Логотип будет использоваться только на сайте. Ни в каких физических продуктах, визитках, открытках, календариках и т.п. применения не планируется.

7. При публикации превью учтите вышестоящий пункт, т.к. на визитках, с теснением, тенью, и др. визуальными эффектами даже плохому лого можно придать хороший вид. Поэтому превью публикуйте только на однородном фоне, как есть.

8. На выходе — векторный формат. Если используется нестандартный шрифт для надписи, то прикрепите файл шрифта.

9 лет назад
taliban777
Анатолий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Johnyr
Лидия 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
#1
На конкурс было более 40 работ. Постепенно удаляя не понравившиеся сократил до 5. Затем до 2-х... Оба вариант оказались от Лидии :) Не знал какой выбрать, нравились оба. Причем лого были совершенно разные. В итоге по моей просьбе Лидия немного совместила их и я получил то, что хотел. Сотрудничеству доволен более чем!
Анатолий - порядочный и ответственный заказчик! Честная и своевременная оплата. Рекомендую, отличный заказчик!
Заявки фрилансеров
Johnyr
Лидия 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Редизайн логотипа

    Нужно переделать текущий логотип. Новый логотип должен быть более детальный, современный. Старый логотип прикреплен. Остальные вопросы в личку. Бюджет 2000-3000 руб. в зависимости от отзывов и работ исполнителей.

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Конвертировать cdr файл в другой формат

    Здравствуйте. Есть файл в формате cdr, его нужно экспортировать в eps Корела у меня нет. Я вам предоставляю исходный файл, вы экспортируете и высылаете обратно. За работу могу предложить символический 1wmz. Оплата сразу. Спасибо.

    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести 2 логотипа в кривые

    $15

    Есть 2 логотипа, один в виде простого изображения, второй в виде psd файла, набран шрифтом (шрифт в приложении). Нужно перевести эти логотипы в кривые (формат eps), чтобы они были пригодны для полиграфии. Логотип ladno нужен в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип производителя замороженных продуктов питания

    $30

    Доброго всем дня! Нужен Логотип для производителя замороженных продуктов питания (пельмени, вареники, блинчики и хинкали). Изображение будет наноситься на каждую пачку изделия, по этому должно быть запоминающимся и индивидуальным, но в то же время ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип/знак компании

    $100

    Логотип компании. Всем привет!!! Род деятельности корпусная мебель, профиль — шкафы, кухни и т.д. Называние «ARMARIUM», что в переводе с латинского означает «шкаф». Требуется разработка логотипа по всем правилам и канонам))). Больше всего интересует текст ...

    Логотипы и Знаки57 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для группы ВК

    Уважаемые дизайнеры, нужен логотип для группы ВК. Группа посвящена региональным мероприятиям. Пожалуйста, указывайте стоимость и примеры похожих работ, выполненных вами (или напишите, что ещё не делали такое). Это и будет тестовым заданием)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен логотип для нового сервиса (+ баннеры)

    Нужен логотип для нового сервиса: o-vk.ru | проверь теорию шести рукопожатий В логотипе должна отображаться идея сервиса, также должно быть вписано/обыграно o-vk.ru (o-vk) Логотип должен быть по возможности простым и узнаваемым также и на фавиконе для сайта (без ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен логотип

    В таком стиле (logo_1) по размерам и структуре похожее на муравья, той же окраски, только кошачья морда - такая же умная, как на картинке (picture_cat) Вместо “WyzAnt” написать “Your-T"

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад