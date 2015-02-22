Лого интернет-магазина по DIY-электронике

Нужно переделать текущий логотип. Новый логотип должен быть более детальный, современный. Старый логотип прикреплен. Остальные вопросы в личку. Бюджет 2000-3000 руб. в зависимости от отзывов и работ исполнителей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать логотип сайта exDIY
Сайт представляет собой ярмарку для продавцов и покупателей. Направление — радиоэлектроника (наборы для сборки, конструкторы, печатные платы, прошивки, готовые самодельные устройства и т.д.)
Требования к логотипу:
1. Соответствие тематике
2. Без перегруженности по цветам. Т.е. не нужно использовать 10 разных цветов.
3. Фон — только белый.
4. Размер по горизонтали для использовании на сайте: 250–350 пикселей
5. Лого и элементы с клипартов буду отсекать сразу. Опыт у меня в этом не первый десяток лет. Только hand made. Лого будет регистрироваться в дальнейшем как товарный знак.
6. Логотип будет использоваться только на сайте. Ни в каких физических продуктах, визитках, открытках, календариках и т.п. применения не планируется.
7. При публикации превью учтите вышестоящий пункт, т.к. на визитках, с теснением, тенью, и др. визуальными эффектами даже плохому лого можно придать хороший вид. Поэтому превью публикуйте только на однородном фоне, как есть.
8. На выходе — векторный формат. Если используется нестандартный шрифт для надписи, то прикрепите файл шрифта.
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