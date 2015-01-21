Логотип для группы ВК

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки243 просмотра
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Уважаемые дизайнеры, нужен логотип для группы ВК. Группа посвящена региональным мероприятиям.

Пожалуйста, указывайте стоимость и примеры похожих работ, выполненных вами (или напишите, что ещё не делали такое). Это и будет тестовым заданием)

9 лет назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена отлично, на выбор было предоставлено два варианта логотипа. В финальный вариант были внесены необходимые доработки. Всё супер, рекомендую.
Сотрудничать с Максимом очень легко и приятно. Задача составлена грамотно, примеры и комментарии точные, оплата моментально. Рекомендую!
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