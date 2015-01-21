Логотип для группы ВК

Коллеги! Нужно сделать логотип для стилиста. Ничего замудренного - просто обыграть название сайта, может быть, добавить значок какой-то, а может и нет. Сроки - 2 дня с момента выбора исполнителем. Цена - напишите за сколько сделаете, если просто ...