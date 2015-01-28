Перевести 2 логотипа в кривые

Есть 2 логотипа, один в виде простого изображения, второй в виде psd файла, набран шрифтом (шрифт в приложении). Нужно перевести эти логотипы в кривые (формат eps), чтобы они были пригодны для полиграфии.

Логотип ladno нужен в 2 форматах:

Белый текст на синем фоне

Синий текст на белом/прозрачном фоне

Логотип proactions в одном формате.

Для ориентира, эти логотипы размещены на сайтах ladno.ru и proactions.ru соответственно.