Логотип производителя замороженных продуктов питания

Доброго всем дня!

Нужен Логотип для производителя замороженных продуктов питания (пельмени, вареники, блинчики и хинкали). Изображение будет наноситься на каждую пачку изделия, по этому должно быть запоминающимся и индивидуальным, но в то же время не громоздким.

Логотип может быть исполнен в любом цвете, но желательно с элементом салатового, и в любом случае он должен восприниматься и в черно-белых тонах.