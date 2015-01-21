Редизайн логотипа

Здравствуйте. Есть файл в формате cdr, его нужно экспортировать в eps Корела у меня нет. Я вам предоставляю исходный файл, вы экспортируете и высылаете обратно. За работу могу предложить символический 1wmz. Оплата сразу. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать текущий логотип.
Новый логотип должен быть более детальный, современный.
Старый логотип прикреплен. Остальные вопросы в личку.
Бюджет 2000-3000 руб. в зависимости от отзывов и работ исполнителей.
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