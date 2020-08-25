Контент-менеджер, редактор фотографий

· Поиск фотографий к нужному товару;

· Обработка фотографий: обрезка белых полей, уменьшение размера, баланс белого, изменение фона, цветокоррекция;

· Поиск информации по товару;

· Копирайт;

· Уникализация текста;

· Добавление логотипов;

· Добавление поставщиков;

· Загрузка видео на YouTube и в социальные сети;

· Ведение социальных сетей.

· Грамотное и точное заполнение карточек товара, их характеристик, прописание необходимых тегов.

Навыки:

· Photoshop,Lightroom, Advego, Word, Exel.

· Владение языками: русский, украинский, английский(разговорный).