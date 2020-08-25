Контент-менеджер, редактор фотографий
· Поиск фотографий к нужному товару;
· Обработка фотографий: обрезка белых полей, уменьшение размера, баланс белого, изменение фона, цветокоррекция;
· Поиск информации по товару;
· Копирайт;
· Уникализация текста;
· Добавление логотипов;
· Добавление поставщиков;
· Загрузка видео на YouTube и в социальные сети;
· Ведение социальных сетей.
· Грамотное и точное заполнение карточек товара, их характеристик, прописание необходимых тегов.
Навыки:
· Photoshop,Lightroom, Advego, Word, Exel.
· Владение языками: русский, украинский, английский(разговорный).
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$70
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
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