JojoB

Виктория JojoB

 
36 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент-менеджер, редактор фотографий

·        Поиск фотографий к нужному товару;

·        Обработка фотографий: обрезка белых полей, уменьшение размера, баланс белого, изменение фона, цветокоррекция;

·        Поиск информации по товару;

·        Копирайт;

·        Уникализация текста;

·        Добавление логотипов;

·        Добавление поставщиков;

·        Загрузка видео на YouTube и в социальные сети;

·        Ведение социальных сетей.

·        Грамотное и точное заполнение карточек товара, их характеристик, прописание необходимых тегов.

Навыки:

 

·        Photoshop,Lightroom, Advego, Word, Exel.

·        Владение языками: русский, украинский, английский(разговорный).

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
badbusiness
Иван 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Наполнение интернет-магазина
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