Jokerazzz

Азамат Jokerazzz

 
31 годКиргизия/Бишкек
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная верстка!

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.

Гарантирую

:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Western Union.
  • VISA.
  • QIWI.
Важно! Перед тем как делать предоплату - обязательно напишите мне ЛС. (WhatsApp, Telegram, Viber)

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту. 

EMAIL: [email protected]
AndroidiOSjQuery
недостаточно оценок
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$100
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_1600593611793
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нужно сверстать сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
K2lp
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужно верстка по макету
Сделал работу качественно. Очень приемлимые цены и сроки. Рекомендую всем !!
Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$8/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга