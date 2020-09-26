Профессиональная верстка!
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Western Union.
- VISA.
- QIWI.
Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту.EMAIL: [email protected]
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
3 года назад
Сделал работу качественно. Очень приемлимые цены и сроки. Рекомендую всем !!
Ответный отзыв
Рекомендую
HTML-верстка
2 отзыва
$8/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга