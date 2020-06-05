Графический дизайнер
Все мое портфолио здесь
Опыт работы — 1 год.
Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.
Занимаюсь разработкой логотипов, айдентики, печатной продукции, афиш и баннеров для всевозможных социальных сетей а так же Google Ads.
Портфолио
- Баннеры для интернет магазина electrobike.fun92 просмотра
- Флаер для магазина канцтоваров102 просмотра
- Серия баннеров к черной пятнице96 просмотров
- Баннеры для LadyBoss108 просмотров
- Баннеры Голос для Google Ads119 просмотров
- Баннеры для журнала Prime91 просмотр
- Афиши для франшизы Bricks74 просмотра
- Презентация для Kls-agency.com.ua224 просмотра
- Коммерческое предложение для компании KLS agensy95 просмотров
- Баннеры для FP и Mod91 просмотр
Баннеры
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