JokoBaka

Богдан JokoBaka

 
26 летУкраина/Черновцы
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайнер

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Опыт работы — 1 год.

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.

Занимаюсь разработкой логотипов, айдентики, печатной продукции, афиш и баннеров для всевозможных социальных сетей а так же Google Ads.

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InDesignIllustratorPhotoshopGoogle Ads
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
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